Vuelta 2023, le profil de la 9e étape : le Collado de la Cruz de Caravaca, une ascension inédite avec des pentes à 20%

Caravaca de la Cruz a régulièrement été visité à 9 reprises par le Tour de Murcie. Notre compatriote Xandro Meurisse est d’ailleurs le dernier vainqueur en date (2020). La Vuelta s’y est également arrêtée deux fois et cela a souri aux Américains (Zabriskie et Farrar). Cette année le peloton ne restera pas au centre-ville, il va grimper et pas qu'un peu. Les organisateurs ont déniché une côte qui pourrait faire des dégâts.



Si on s’attarde uniquement à la pente moyenne (5,6%) et au kilométrage (8 km), on n’ouvre pas des grands yeux. Et on passe à côté de l’essentiel. Le faible pourcentage est trompeur et lié à l’irrégularité d’une ascension qui alterne les murs, les replats et même quelques portions en descente.



On peut distinguer trois rampes principales. La première dans le deuxième kilomètre (500m entre 6 et 9%) est la plus facile. La deuxième rampe survient après un faux plat. La pente se dresse de 2% à 6-7% puis s’affole avec des passages à 17,5% et 20%. Suit un nouveau moment de récupération avant le mur final. Le dernier kilomètre affiche 9,5% avec un nouveau un passage à 16% au plus fort de la pente.



Les plus puncheurs des grimpeurs vont se régaler. Mais les organismes fatigués avant la première journée de repos vont souffrir.