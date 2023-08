Vuelta 2023, le profil de la 7e étape : une étape de plaine en mode "récupération"

Du plat en veux-tu en voilà ! C’est un peu comme ça que l’on peut résumer le parcours de la septième étape de la Vuelta 2023. Après une étape compliquée et avant une autre également difficile, l’étape du jour va permettre aux prétendants au classement général de souffler un peu. Ils laisseront plus que probablement le travail aux équipes qui voudront placer leurs sprinters vers un sprint massif après avoir parcouru 201 kilomètres. Une distance qui permettra au peloton de relier la petite ville d’Utiel au village côtier d’Oliva entre Valence et Alicante. Légèrement montagneuse dans sa première moitié, l’étape est vraiment très plate dans la seconde. De quoi récupérer avant une nouvelle étape exigeante demain.

