Pour cette cinquième étape du Tour d’Espagne 2023, le peloton nous emmène entre la jolie ville médiévale de Morella et Burriana, connue pour ses plages idylliques, toutes deux situées dans la Province de Castellón. Ce sont 186,5 kilomètres qui séparent le départ de l’arrivée ce mercredi.

Partis de Morella, les coureurs vont progressivement évoluer dans un pays de plus en plus bas en altitude, avant d’affronter le gros obstacle de la journée. En effet, une difficulté se dresse sur le parcours de cette cinquième étape : le Collado de Ibola, un col de deuxième catégorie. Les coureurs l’aborderont après un peu plus de 130 kilomètres alors que l’ascension est longue de 11,4 kilomètres avec un pourcentage moyen de 3,9%.

L’arrivée sera nettement plus plate avec de bonnes chances de voir un sprinter s’imposer. Le premier coureur devrait franchir la ligne entre 16h30 et 17h45.

La Vuelta : toutes les étapes en live et à la demande sur Eurosport.com.