Une dizaine de kilomètres après la traversée de Tarrega, la route va s’élever. En trente bornes, les coureurs vont aborder les deux difficultés de cette étape. L’alto de Belltall (9,3 km à 3,7%) et le Coll de Lilla (5,2 km à 4,9%), deux côtes de troisième catégorie, n’ont rien d’effrayants. Les sprinters les plus à l’aise dans les bosses devraient pouvoir passer ou limiter la casse avant le toboggan vers Tarragone. A moins que certains coureurs offensifs ne mettent vraiment le feu.



Après une journée en mode ligne droite, le final est un peu plus sinueux avec plusieurs ronds-points. Il faudra aussi bien négocier les 1200 derniers mètres marqués par trois virages importants. Avec une route en faux plat montant, ce sera de toute façon un sprint pour costauds.



Philippe Gilbert s’est imposé à Tarragone en 2013 lors de l’avant-dernière arrivée de la Vuelta dans la cité catalane. L’Italien Matteo Trentin est le dernier à avoir levé les bras lors de la… 4e étape de l’édition 2017.