Après un contre-la-montre par équipes en guise de mise en jambes, le peloton de la Vuelta va déjà affronter les premières difficultés dès le deuxième jour de course. Trois côtes sont au programme de la deuxième étape tracée entre Mataro et Barcelone.



Il faudra être bien échauffé ce dimanche en début d’après-midi. Parce que si le départ a lieu en bord de mer, la route va directement se cabrer en direction du Coll de Sant Bartomeu (6,6 km à 4,5%). Le tremplin idéal pour les candidats à une échappée. Et au premier maillot de Lunares.



D’autant qu’une cinquantaine se présente déjà la première ascension de deuxième catégorie de ce Tour d’Espagne 2023 avec le Coll d’Estenalles (12,1 km à 3,9%). Les kilomètres suivants sont encore vallonnés avec deux bosses non-répertoriées.