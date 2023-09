Vuelta 2023, le profil de la 19e étape : un parcours 100% plat

Les moins bons grimpeurs du Tour d’Espagne commencent à retrouver le sourire à partir de ce vendredi et la 19e étape.

L’étape du jour sera, sans l’ombre d’un doute, l’une des étapes les plus simples de toute la Vuelta entre La Baneza et Iscar. Longue de 177,4 km, cette étape ne présente pas la moindre difficulté. Il paraît même difficile de faire un parcours encore plus plat. Une bonne partie du parcours se déroulera sur les grandes routes droites. Les deux derniers kilomètres ne compteront d’ailleurs pas le moindre virage, le dernier étant juste avant, après une autre longue ligne droite. Tout autre scénario qu’un sprint massif serait une surprise.