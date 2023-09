Vuelta 2023, le profil de la 18e étape : une dernière grosse étape de montagne avec trois longs cols

La 18e étape du Tour d’Espagne est la dernière grosse étape de montagne avec trois ascensions de première catégorie qui créeront certainement des écarts.

Au lendemain de l’étape qui a mené le peloton au sommet de l’Angliru, les coureurs n’auront pas l’occasion de se reposer même si les 30 premiers kilomètres de l’étape du jour ne seront pas difficiles. La suite sera bien plus gratinée avec, en entrée, l’Alto de Las Estacas (5,1 km à 7,5%). Viendront ensuite la descente et un long faux plat vers la difficulté principale du menu copieux proposé aux coureurs : le Puerto de San Lorenzo. Long de 9,9 km à 8,6%, ce col n’est pas du tout régulier puisqu’il se monte en trois paliers avec un replat entre chacun mais avec des pourcentages pouvant atteindre 15% dans les deux premières parties. Le gruppetto devrait certainement se former à ce moment-là.

La suite sera un petit peu plus simple avec 57 kilomètres composés d’une longue descente et d’une seule difficulté répertoriée : l’Alto de Tenebredo (3,4 km à 9,5%).