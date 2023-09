Vuelta 2023, le profil de la 17e étape : trois longues ascensions et une arrivée monstrueuse à l’Angliru

Toutefois, cela resterait un très gros risque avec près de dix kilomètres de descente et les cinq premiers kilomètres de l’ascension qui ne sont pas encore trop difficiles. Long de 12,4 km à 9,8%, l’Angliru est surtout difficile sur ses six derniers kilomètres avec une moyenne supérieure à 12% et des passages jusqu’à 24%. Il faut tout de fois noter que l’arrivée n’a pas lieu au sommet mais après une très courte petite descente.