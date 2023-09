Vuelta 2023, le profil de la 16e étape : du plat avant un mur final et un passage à 15%

Le profil de la 16e étape de la Vuelta entre Liencres Playa et Bejes (120,5 km) va offrir du spectacle dans son final avec les derniers kilomètres qui passeront régulièrement au-dessus de 10%.

Après la deuxième journée de repos, le Tour d’Espagne entame sa dernière ligne droite avec une seizième étape dont l’arrivée sera très difficile. Pendant presque toute la course, plus de 115,3 kilomètres exactement, le peloton n’aura pas de difficulté à franchir. Si le parcours ne sera pas tout plat, les petites montées et les descentes qui en découlent sont insignifiantes. Si une échappée pourrait bien essayer de partir pour tenter de jouer la gagne, elle pourrait bien buter sur la seule ascension de la journée.