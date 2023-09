Vuelta 2023, le profil de la 13e étape : trois cols effrayants et une arrivée au Tourmalet

La 13e étape de la Vuelta 2023 est effrayante sur papier avec trois grands cols et une arrivée au sommet du Tourmalet.

Le Tour d’Espagne n’est pas là pour rigoler. Lors de la 13e étape, le peloton va directement démarrer par une petite côte avant de plonger dans une longue descente de près de 30 kilomètres et un enchaînement démentiel. Le peloton devra ensuite escalader l’interminable Col d’Aubisque (16,5 km à 7,1%) qui propose quatre premiers kilomètres peu pentus avec un dénivelé assez régulier autour de 8% même s’il y a des petits passages au-delà de 10%.

Après la descente en deux temps, il sera alors temps d’escalader le Col de Spandelles, plus court mais plus pentu avec 10,3 km à 8,3%. À de multiples reprises, le pourcentage sera supérieur à 10% et va même atteindre 15% dans sa partie la plus raide près de la moitié de l’ascension. Le peloton devra ensuite effectuer une descente de quinze kilomètres et une dizaine de kilomètres plats.