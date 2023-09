Vuelta 2023, le profil de la 10e étape : 25 kilomètres plats pour le seul chrono individuel

Après le contre-la-montre par équipes lors de la première étape, place au seul exercice individuel de la Vuelta 2023 avec un parcours dans Valladolid.

Au lendemain de la première journée de repos, les leaders vont connaître un moment qui pourrait bien être charnière avec le seul contre-la-montre individuel du Tour d’Espagne. Tout le parcours est plat, à l’exception d’une petite montée dans la première partie de la course mais qui n’est pas suffisamment difficile pour créer de grandes différences. Le début ne sera pas très rectiligne avec quelques virages mais la deuxième partie le sera beaucoup plus avec les cinq derniers kilomètres en ligne droite presque parfaite et sans dénivelé.