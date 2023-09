Vuelta 2023 : le duo Roglic-Vingegaard approche le record de Heras sur l’Angliru

Primoz Roglic s’est imposé au sommet du terrible Altu de l’Angliru, site d’arrivée de la 17e étape de la Vuelta. Jonas Vingegaard a terminé dans la roue de son équipier. Les deux coureurs de Jumbo-Visma ont dompté le "monstre des Asturies" et ses pentes à plus de 20%. Ils ont aussi signé le deuxième meilleur temps de l’ascension. A une trentaine de secondes du record détenu depuis 2000 par Roberto Heras. Mais ils ont été plus vite dans la partie la plus difficile.



A titre de comparaison, l’étape était plus longue (168 kilomètres contre 124) et comptait deux côtes de plus (un 3e et un 2e catégorie) en 2000. Mais les 60 derniers kilomètres via l’Alto de la Colladiella et l’Alto del Cordal étaient identiques.