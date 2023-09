Vuelta 2023 – La revanche, les pois et les larmes de Remco, une autre révélation belge, repos pour les favoris : les faits marquants de la 14e étape

Sans le show décrit plus haut, c’est peut-être un autre Belge qui aurait pris toute la lumière aujourd’hui. Uijtdebroeks ? Cras ? Non, Lennert Van Eetvelt. Du haut de ses 22 ans, le grimpeur de Lotto-Dstny a confirmé une partie des attentes. En accompagnant Storer et Castroviejo, le petit format a prouvé qu’il encaissait bien les jours de course pour son premier Grand Tour. Plus frais que ses compagnons, il s’est même permis le luxe de compléter le podium du jour.