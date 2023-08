La quatrième étape de l’édition 2023 de la Vuelta s’élance d’Andorre la Vieille pour rejoindre Tarragone. Le tracé est assez simple. Il s’apparente une ligne droite de 184,6 kilomètres en direction du sud. Une course à suivre en direct vidéo (dès 14h50) en compagnie de Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens sur Tipik, Auvio et www.rtbf.be/sport et en direct commenté.



L’Alto de Belltall et le Coll de Lilla, deux ascensions de troisième catégorie, pourraient animer la course dans le dernier tiers de l’étape. Si on veut mettre les sprinters en difficulté, il faudra en tout cas utiliser ce relief.



La Vuelta : toutes les étapes en live et à la demande sur Eurosport.com.