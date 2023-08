22 équipes vont s’affronter tout au long des trois semaines du Tour d’Espagne, du 26 août au 17 septembre. Pour connaître la composition de ces équipes – certaines n’étant pas encore dévoilées, la page sera mise à jour au fur et à mesure des confirmations – il suffit de cliquer ci-dessous et de découvrir identité, nationalité, poids et taille et des coureurs au départ de cette la Vuelta 2023.