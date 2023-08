L’édition 2023 de la Vuelta a démarré ce samedi avec la première étape : un contre-la-montre par équipes de 14,8 kilomètres dans les rues de Barcelone. L’équipe DSM-Firmenich a surpris tout le monde et permet à Lorenzo Milesi de prendre le maillot rouge alors que Remco Evenepoel fait la bonne opération.

Partie en deuxième, l’équipe DSM-Firmenich a été la première formation à faire un temps de référence qui a tenu jusqu’au bout, notamment aidé par l’importante pluie qui est tombée ensuite sur le parcours, provoquant plusieurs chutes dont trois coureurs de l’équipe Arkéa-Samsic, Laurens De Plus (INEOS-Grenadiers) ou même Eddie Dunbar, leader de l’équipe Jayco AlUla et septième du dernier Giro. Le mauvais temps a tout changé. La pluie abondante et le manque de visibilité pour les dernières équipes les ont forcés à ne pas prendre de risques, hormis Movistar qui a échoué pour une demi-seconde. Premier à passer la ligne pour son équipe, l’Italien Lorenzo Milesi, récent champion du monde espoirs de la discipline, prend le maillot rouge de leader.

Dans un scénario complètement improbable avec des équipes qui ne souhaitaient pas prendre de risques, les enseignements sont quasiment impossibles à prendre. Au général, on notera tout de même la 4e place de Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel à six secondes. Le tenant du titre en profite pour récupérer du temps sur la plupart de ses adversaires dont le duo Jonas Vingegaard et Primoz Roglic (Jumbo-Visma), notamment pénalisé par une crevaison du Danois.