Sous une météo dantesque, Andreas Kron s’est imposé en solitaire en étant parti dans les derniers hectomètres de la montée vers Montjuic. L’Italien Andrea Piccolo, qui était présent dans l’échappée, s’empare du maillot rouge suite au gel des temps à 9km de l’arrivée. Un gel des temps qui a tué tout suspense pour les favoris puisqu’ils se sont neutralisés et n’ont pas fait la course dans les 9 derniers kilomètres.

Cinq hommes prennent les devants et vont passer une grande partie de l'étape en tête. A 90km de l'arrivée, Evenepoel est victime d'un problème technique et est attendu par ses équipiers avant de retrouver sa place dans le peloton.

Des cinq hommes qui faisaient la course en tête, on se retrouve avec un groupe de trois à 40km de l’arrivée alors que les chutes se multiplient. Roglic tombe d'ailleurs dans un rond-point à 32km de l’arrivée.

Le groupe de tête se réduit alors que le maillot rouge, Milesi, chute à 20km de l'arrivée. Avec les temps gelés à 9km de l’arrivée, Piccolo s’assure le maillot rouge de leader puisque le duo de tête compte encore une trentaine de secondes d’avance sur le peloton, mais est repris à 8km de l'arrivée.

Les favoris décident de ne pas se mêler à la course à la victoire et font rideau. Un groupe d’une vingtaine de coureurs se fait la bagarre dans la montée vers Montjuic et Andreas Kron sort en solitaire. Le Danois pousse et résiste au retour d’un petit groupe pour s’imposer. Groves remporte le sprint dans un petit groupe derrière alors que Vendrame termine troisième. Le groupe des favoris avec Evenepoel, Vingegaard et Roglic arrive tranquillement plus de six minutes après. Sans conséquence puisque les temps avaient été gelés auparavant lorsqu'ils étaient dans le peloton.

