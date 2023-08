Kaden Groves surpuissant, des équipes belges en pleine réussite, un Remco Evenepoel attentif, Gérard Bulens a passé en revue les différents faits marquants de cette Vuelta au soir de la 4e étape.

Le consultant est d’abord revenu sur la victoire de l’Australien de chez Alpecin Deceuninck. "S’imposer quand on est le grand favori, ce n’est pas simple. Il a réussi en gérant son sprint intelligemment pour remonter Molano dans les 50 derniers mètres, détaillait Bulens. Il a une très belle équipe autour de lui qui tentera de l’emmener parfaitement chaque fois que c’est possible. Il est bien parti pour être le Jasper Philipsen de la Vuelta."

Le sprinteur de l’équipe belge est ainsi une des nombreuses réussites qui entourent notre pays sur ce Tour d’Espagne. Est-ce une surprise de voir nos couleurs si bien représentées après seulement quatre jours de course ? "Remco Evenepoel était attendu mais il y a quelques vraies renaissances dans les résultats. Le retour à haut niveau d’Andreas Kron et la spirale positive de l’équipe Lotto Dstny c’est surprenant. Si on regarde les résultats d’Alpecin d’un point de vue global cette saison, c’est impressionnant" soulignait l’ancien directeur sportif face à Rodrigo Beenkens.

Enfin, Bulens a abordé la forme d’Evenepoel, douzième de l’emballage final ce mardi. "Je suis surpris, ça montre bien qu’il ne va pas abandonner le maillot rouge, il faudra lui prendre." Le Belge aurait même pu creuser l’écart avec les nombreuses cassures sur la ligne. "Mais il y a maintenant un règlement : il faut des grandes différences pour que les écarts soient enregistrés. Le but c’est d’éviter que les leaders ne prennent trop de risques dans un sprint" appuyait notre consultant.