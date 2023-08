Vuelta 2023 – Kaden Groves double la mise en remportant la cinquième étape au sprint, Evenepoel grignote quelques secondes

Déjà vainqueur de la quatrième étape, l’Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a encore pris le meilleur sur ses rivaux en remportant la cinquième étape du Tour d’Espagne. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a profité d’un sprint intermédiaire pour grignoter six secondes de bonification.

Avec une seule ascension au programme et un final très plat, cette étape entre Morella et Burriana (186,2 km) ne semblait pas pouvoir offrir un autre scénario qu’un sprint massif, et c’est ce qui est arrivé. Mais il était sans Bryan Coquard (Cofidis), Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty), pas remis de leur chute la veille et Eddie Dunbar (Jayco-AlUla), septième du dernier Giro, qui a chuté pendant le départ fictif de l’étape et a dû abandonner.

Après plusieurs attaques infructueuses, c’est Eric Antonion Fagundez (Burgos-BH) qui a réussi à sortir, seul. Dans la seule ascension du jour, il a vu son avance fondre, donnant au maillot à pois Eric Antonio Gadundez (Lotto Dstny) une chance unique de sortir, le rattraper et le déposer avant le sommet. Fagundez a finalement été repris à 40 kilomètres de l’impulsion d’Alpecin-Deceuninck, suivi rapidement par Gadundez.

À dix kilomètres de l’arrivée, Evenepoel a surpris tout le même en remportant le sprint intermédiaire, récupérant trois secondes de bonification au passage. Au terme d’un final nerveux qui a vu une chute à trois kilomètres de l’arrivée mettre Milan Menten (Lotto-Dstny) au sol, tout s’est joué au sprint. Comme sur la quatrième étape, Groves s’est imposé et a devancé Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) et Dries Van Gestel (TotalEnergies). Au général, Evenepoel a augmenté son avance sur Enric Mas (Movistar), désormais à onze secondes.

