"On s’attendait à autre chose de leur part mais la crevaison de Vingegaard leur fait perdre une vingtaine de secondes, si ce n’est plus au vu des circonstances. Pour Evenepoel, c’est du pain béni puisqu’il possède cet avantage et que l’équipe néerlandaise va devoir se battre pour le combler. On aura donc du spectacle et c’est une bonne chose."