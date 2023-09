Vuelta 2023 – Jumbo-Visma monopolise le podium, Uijtdebroeks perd une place : les classements après la 20e étape

Les différents classements du Tour d’Espagne sont quasiment définitifs après la 20e étape. On fait le point.

La 20e étape était la dernière à pouvoir bousculer le classement général, il n’en a été rien. Jamais inquiété, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) va remporter la Vuelta et partager le podium avec ses coéquipiers Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. De son côté, Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) a concédé une minute, ce qui lui fait perdre une place. Il terminera donc la Vuelta à la huitième place alors que Steff Cras (TotalEnergies) est onzième et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) juste derrière.

Dans le classement par points, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) possédait encore un avantage certain sur ses deux derniers rivaux : Evenepoel et Andreas Kron (Lotto-Dstny). La présence des deux dans l’échappée pouvait donc l’inquiéter. Evenepoel en a pris 34 grâce au sprint intermédiaire et à l’arrivée mais reste encore à 19 de la tête alors qu’il en reste 70 à prendre dimanche lors d’une étape plate.

Déjà assuré de finir maillot à pois, Evenepoel a encore pris quelques points sans effectuer le moindre effort et n’a plus qu’à arriver à Madrid pour décrocher officiellement la tunique. Derrière le Belge l’an dernier, Juan Ayuso (UAE) va, cette fois, bien remporter le classement du meilleur jeune.