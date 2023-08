Vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard a surpris de nombreux observateurs en décidant de s’aligner également sur le Tour d’Espagne. La team Jumbo-Visma se présente donc avec deux belles cartouches sur cette Vuelta 2023 : le Danois et le Slovène Primoz Roglic, lauréat sur le Giro.

"J'avais cette course en tête depuis un an environ. C'est incroyable d'être ici : j'ai profité de mon succès sur le Tour de France et je suis maintenant heureux de prendre part à la Vuelta. Je ne sais pas si je suis frais. On verra bien si c'est le cas durant les trois prochaines semaines. Je me sens bien. Je ne ressens pas spécialement des doutes. Si je parviens à être en bonne forme, la confiance en mes qualités sera présente. Si je ressens de la fatigue, je pourrais difficilement aller contre", a précisé Vingegaard à notre micro.

"J'ai hâte d'affronter Remco Evenepoel. On n'a plus couru l'un contre l'autre depuis le mois de mars l'an dernier je crois. Ca va être sympa de voir où on se situe tous les deux. Ca promet une belle bagarre à mon avis. C'est naturellement un des plus gros adversaires pour notre équipe Jumbo-Visma. Il ne faut négliger personne au moment d'entamer cette épreuve", a-t-il aussi signalé.