Vuelta 2023 : Jonas Vingegaard double la mise au terme d’une nouvelle démonstration de force de Jumbo sur la 16e étape

Jonas Vingegaard s’est imposé en costaud sur la 16e étape de la Vuelta 2023. Le Danois a conclu le travail de son équipe Jumbo-Visma. Sepp Kuss conserve son maillot rouge de leader pour 29 secondes. De son côté, Remco Evenepoel s’est relevé et n’a pas participé à la bagarre finale.

Immédiatement un autre groupe se crée. Kaden Groves fait de la résistance et est cette fois accompagné de cinq coureurs. Cette deuxième échappée aura beau bénéficier d’une plus grande avance, elle va connaître le même sort que la première. Sous l’impulsion des Jumbo-Visma, le peloton arrive donc groupé au pied de la dernière ascension.

De quoi assister à une belle bagarre entre les différents leaders. Comme souvent ces derniers jours, Jumbo-Visma a mis sur orbite ses leaders. Alors que Valter était en tête du peloton, Jonas Vingegaard s’est dressé sur les pédales. Le vainqueur du Tour de France ne sera plus revu et s’impose devant Finn Fisher-Black et Wout Poels. Premier des autres favoris, Juan Ayuso prend la cinquième place.

Les protagonistes du classement général auront l’occasion de s’expliquer demain sur les pentes de l’Angliru. Cette 17e étape sera à suivre en direct sur Tipik et sur nos différents supports.