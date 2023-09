Vuelta 2023 – Jesus Herrada s’impose au sommet, les favoris se tiennent

Jesus Herrada (Cofidis) a surpris Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) pour remporter au sommet la 11e étape du Tour d’Espagne. Du côté des favoris, aucun n’a pris de temps.

Au lendemain d’un contre-la-montre individuel, le peloton se reformait ce mercredi avec une étape de 163,2 km entre Lerma et La Laguna Negra, une étape plate jusqu’au pied de l’ascension finale (6,5 km à 6,8%). Avec un tel profil, la victoire d’un membre de l’échappée semblait être le scénario le plus probable. Et on a pu le voir car de très nombreux coureurs ont tenté de sortir, en vain.

Finalement, un groupe de 26 coureurs a pris les devants avec le Belge Otto Vergaerde (Lidl-Trek) et Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), mieux classé de l’échappée, à 13'05". Ce grand groupe a pris du temps assez rapidement et comptait encore près de six minutes d’avance sur le peloton au pied de la dernière côte. Le vainqueur était devant.

Paul Ourselin (TotalEnergies) a été le premier à tenter sa chance, quelques kilomètres avant alors que le groupe de contre sous l’impulsion de Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) n’a jamais véritablement été inquiété par sa présence à l’avant et est revenu à cinq kilomètres du sommet alors qu’il perdait rapidement des unités.

À un peu moins de deux kilomètres, Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) a réussi à faire sauter Ganna, faisant baisser le nombre de coureurs présents devant à huit. Sous la flamme rouge, l’Équatorien est reparti à l’attaque et a, cette fois, réussi à prendre de l’avance. Dans le sprint final, Jesus Herrada (Cofidis) a réalisé un effort extraordinaire pour revenir et s’imposer.

Dans le peloton des favoris, Cian Uijtdebroeks (BORA-Hangroshe) a été le premier à dégainer et a profité du manque d’organisation du peloton pour prendre quelques secondes d'avance mais a finalement été repris avant la ligne par les favoris qui ont terminé au sprint.

