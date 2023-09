Vuelta 2023 – Intenable, Remco Evenepoel s’offre une éclatante revanche au terme d’une longue échappée lors de la 14e étape

En perdition hier, le Belge est revenu à ses premiers amours : l’attaque et l’instinct. Protagoniste du début de course, il a su intégrer l’échappée du jour. D’abord esseulé, il a bénéficié du retour de Mattia Cattaneo dans la première ascension. Au sommet, le leader de Soudal Quick-Step a accéléré pour prendre les points. De quoi lui donner quelques mètres d’avance avec Romain Bardet. Après un moment d’hésitation, les deux fuyards poursuivent leur effort et l’écart grandit. Solide et déterminé, Evenepoel assume la majorité du travail. La plupart du temps, Bardet reste sur son porte-bagages. Ou du moins, essaie.