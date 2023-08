Vuelta 2023 – Gerard Bulens reste serein après le temps perdu par Evenepoel : "Il a bien géré et n’a pas paniqué"

"Quand vous êtes en difficulté, il faut savoir rouler au seuil. On a vu qu’il regardait souvent son compteur. Ce qui est malheureux pour lui, c’est qu’il manquait d’équipiers dans les derniers kilomètres puisque tout le monde avait déjà beaucoup donné. C’était bien joué de faire attendre Vervaeke et Cataneo mais j’ai eu l’impression que l’Italien avait plus de réserves. En comparaison avec Jumbo-Visma, Hirt est un peu trop court pour ce genre d’exercices. Evenepoel a très bien géré et n’a pas paniqué, ce qu’il ne faut surtout pas faire. Rien n’est perdu aujourd’hui."