Vuelta 2023 – Gérard Bulens préface le duel entre Evenepoel et Vingegaard : "Léger avantage au Danois"

"Le parcours est plus difficile que l’année dernière et il est aussi différent. Il y a deux contre-la-montre au lieu de trois, dont un par équipes. Il y a également beaucoup plus de candidats au podium, donc la tâche sera plus compliquée pour Remco", explique notre consultant.

Comme l’an dernier, la Vuelta débute par un contre-la-montre par équipes de 14,6 km. Un exercice dans lequel Jumbo-Visma excelle. "Quand on voit ce que Jumbo vient de réaliser au Tour de Burgos, c’est quand même assez impressionnant", souligne Gérard Bulens, qui donne néanmoins l’avantage à Remco Evenepoel sur le chrono individuel.

"Je pense que Remco est supérieur au Danois. Si c’était un chrono comme au Tour de France, où la technicité est très importante en descente, ça serait autre chose. Mais sur un contre-la-montre plat de 25 kilomètres, Remco a un véritable avantage car il a une position qui est parfaite sur le vélo. Sauf circonstance qui ferait qu’il ne serait pas à 100%, il est plus fort".

On l’a vu au Tour de France, quand Pogacar explose, Vingegaard ne plie pas.

Mais avec 40 km de chrono au total, il y a peu de chance que le Belge puisse faire de grandes différences. D’autant plus que cette année, la montagne sera plus que jamais au centre du Tour d’Espagne avec 8 arrivées au sommet dont le Tourmalet et l'Angliru. Et dans ces hauts pourcentages, Jonas Vingegaard semble plus à l’aise que le Belge.

"Vingegaard a l’avantage en haute montagne. Il a plus de coureurs à même de l’amener plus haut. Et on l’a vu au Tour de France, quand Pogacar explose, lui ne plie pas. Aujourd’hui, on ne sait pas encore comment Remco peut réagir à des attaques répétées dans un même col. Il pourrait également se retrouver plus vite seul que Jonas Vingegaard".

"Mais il faudra aussi voir l’état mental de Vingegaard après sa victoire au Tour. Il n’a plus roulé depuis le mois de juillet", précise Bulens.