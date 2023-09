Vuelta 2023 - Gérard Bulens préface la 20e étape : "Il y a la possibilité de faire la bagarre, mais physiquement peut-on encore le faire ?"

Alberto Dainese a été le sprinteur le plus véloce sur la 19e étape et a devancé Philippo Ganna qui avait lancé de loin, en puissance. La différence de style entre les deux Italiens a marqué notre consultant Gérard Bulens dans son traditionnel débrief du jour : "Opposition italienne d’un Ganna qui joue sur sa puissance, lance de beaucoup trop loin, perd un peu de vitesse dans les derniers mètres, là où le coureur qui sort à 120m lance véritablement son sprint et a encore le punch de lancer son vélo sur la ligne, là où il fait une différence d’un demi-vélo. C’est toute la différence qu’il y a entre quelqu’un qui vient de la piste en tant que poursuiteur et quelqu’un qui est un pur sprinteur. Et malheureusement pour Ganna, c’est la deuxième fois qu’il termine second".

Un sprint auquel Kaden Groves n’a pas pu participer, lui qui est tombé à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée et qui n’a donc pas pu défendre ses chances. Le maillot vert semblait sous pression et n’est pas encore assuré de remporter le classement par points : "Bien-sûr que ça génère un stress parce que quand on a un maillot comme celui-là, il faut le défendre, il y a encore la possibilité de le perdre. Demain dans le sprint final, je ne pense pas que ce seront des adversaires directs qui seront là, peut-être Kron. Mais le dernier jour, il faut se battre jusqu’au bout. Il faut aller chercher chaque point quand on peut le prendre, et ici il y a eu un petit accrochage entre un coureur de EF et un de ses équipiers qui devait l’emmener. Il a fait une belle pirouette. Je pense qu’il a fait une belle pirouette et ne pas être blessé sur une chute comme ça, c’est impressionnant. Mais ça augmente le stress pour les deux jours à venir".

La 20e étape pourrait offrir un beau spectacle, avec un parcours proche d’une classique, mais avec la fatigue de la troisième semaine, il faudra voir si les coureurs ont l’énergie nécessaire pour tenter des offensives : "Il y a la possibilité de faire la bagarre mentalement. Est-ce que physiquement on peut encore le faire ? Avec ce que j’ai vu hier dans la finale, j’ai quand même un petit peu de doutes sur ce qui va arriver demain. Je pense qu’on aura une véritable attaque avec des baroudeurs, dans laquelle on retrouvera sans doute Remco Evenepoel qui voudra aller chercher une quatrième victoire d’étape. Est-ce que les leaders vont vraiment laisser aller demain ou est-ce qu’ils vont se bagarrer encore pour peut-être aussi aller chercher une victoire d’étape et pourquoi pas une victoire d’étape d’un coureur de deuxième plan dans les grandes équipes. Molano ce sera difficile, mais je vois bien dans une attaque tout au début de Kaden Groves pour aller chercher ce sprint intermédiaire qui est si loin et aller grappiller 2-3 points et se mettre à l’aise".