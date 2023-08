Une étape une nouvelle fois marquée par un imbroglio… Les conditions climatiques dantesques ont modifié la fin de course… Le peloton a refusé de continuer à rouler. L’organisation a réagi en gelant les temps à 9 km de l’arrivée pour cause de fortes pluies, les favoris se sont neutralisés.

Une réaction du peloton critiquée par notre consultant :"J’appartiens à une génération où il y a eu de très grands coureurs comme Eddy Merckx. Je pense que c’est très difficilement compréhensible au niveau sportif. Du côté des organisateurs, il y a une volonté d’échapper à la critique. Il y a une peur de la critique véritablement qui fait en sorte qu’on neutralise les courses aujourd’hui, loin de l’arrivée. Mais au niveau sportif, je pense que ça peut faire jurisprudence. On va arriver dans un système où finalement il n’y a plus de course. Il y a des sports où on est obligé de s’arrêter quand il pleut. Je pense au tennis sur terre battue, parce que c’est plus concevable. Mais si on arrête chaque fois qu’il y a des conditions un peu difficiles dans le cyclisme, cela veut dire que le Paris-Roubaix de l’année dernière n’aurait pas eu lieu. Et donc j’ai un gros problème avec ça".