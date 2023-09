Vuelta 2023 – Gerard Bulens ne comprend pas la neutralisation de la Vuelta : "Cela rend ce sport beaucoup moins intéressant qu’il ne l’est"

"C’est une décision inexplicable, je ne la comprends pas avec ce que j’ai vu. Par contre, il est clair que les organisateurs ont très peur de la critique car c’est la deuxième fois que cela arrive. La première fois, je n’avais déjà pas compris mais cette fois-ci beaucoup moins. Cela va faire un précédent : chaque fois qu’il pleuvra dans une étape de montagne, on va neutraliser au sommet. Pour moi, c’est rendre ce sport beaucoup moins intéressant qu’il ne l’est. La course a été faussée car sept des huit coureurs qui étaient à l’avant ont fait la course à fond avec 2500 mètres de plus que les autres. Si j’étais Primoz Roglic, je serais frustré car il a fait une petite différence qui aurait peut-être pu être beaucoup plus grande à l’arrivée. Je trouve cela très curieux. C’était du plus haut comique de voir quelqu’un qui était peut-être un délégué occupé à filmer avec son téléphone et, de l’autre côté, une dame qui regardait un chronomètre et notait des choses. Cela me paraît du plus haut ridicule pour une épreuve du World Tour. Je suis certain va devoir mettre le couteau là-dedans."