Vuelta 2023 – Gérard Bulens impressionné par Soupe et sa victoire en poisson-pilote, la Vuelta d’INEOS "en péril"

Geoffrey Soupe a surpris les meilleurs sprinteurs de cette Vuelta pour s’imposer sur cette septième étape. Lui qui est habituellement placé dans le rôle du poisson-pilote a cette fois profité du dernier virage situé à 300m de la ligne pour s’imposer. Et pour Gérard Bulens, le fait d’habituellement emmener son leader dans les sprints lui a certainement permis de s’imposer ce vendredi : "Quand vous êtes poisson-pilote, il est clair que vous avez le feeling des courbes à prendre. Ce dernier virage était très important. Il est entré dedans très vite, un peu comme un kamikaze. Il a mis beaucoup de puissance à la relance, et personne n’a pu le remonter. Je pense que quelqu’un qui n’a jamais été poisson-pilote est incapable de faire ça".

La septième étape a été marquée par plusieurs chutes dans les 10 derniers kilomètres, dont une qui a contraint Arensman à l’abandon. Le Néerlandais semblait sévèrement touché et son état inquiète notre consultant : "On a vu que son visage était très abîmé. Pour INEOS, la Vuelta est en péril. Il y a eu aussi la chute de Thomas que l’on a vu très préoccupé par moments par son genou. Mais ma première pensée va vers Arensman".

Pas de bagarre entre favori au vu du profil de l’étape ce vendredi. D’autant que la montée finale de l’étape de ce samedi, avec des passages à plus de 20% pourrait faire des dégâts : "Quand la pente est aussi importante, c’est favorable aux coureurs de Jumbo. Dans la finale, avec des pentes comme ça, il faudra avoir les jambes, et j’ai peur de Vingegaard que l’on voit s’améliorer de jour en jour. Ce qui me perturbe, c’est la météo qui peut être très gênante dans les descentes. Et s’il y a beaucoup de vent comme on l’annonce, les feuilles commencent à tomber et ça peut à nouveau être une étape hécatombe, ce qu’on n’a pas du tout envie de voir".