Vuelta 2023 : Geoffrey Soupe surprend Kaden Groves et s’offre la plus belle victoire de sa carrière

Geoffrey Soupe a remporté la 7e étape de la Vuelta au sprint dans un final où un virage placé à 300m de l’arrivée a déstabilisé les trains de sprint et le Français en a profité pour s’offrir la plus belle victoire de sa carrière, devant Orluis Aular et le Belge Edward Theuns. Kaden Groves ne termine que cinquième.

José Herrada et Ander Okamika passent une bonne partie de l’étape en duo en tête mais le peloton contrôle à distance.

L’étape est très calme mais une chute de Gerraint Thomas est toutefois à signaler. Le Britannique repart cependant sans trop de souci.

Les kilomètres défilent et Herrada est repris à 67km de l’arrivée alors qu’Okamika se lance dans un effort en solitaire et reprend près d’une minute d’avance. Le coureur de la Burgos se bat mais est repris à 40km de l’arrivée, peu avant le sprint intermédiaire remporté par Groves alors que Vingegaard prend la troisième place.

Le peloton se dirige vers un sprint massif, mais à 10km de l’arrivée, une chute se produit et Kuss se retrouve au sol, mais l’Américain repart rapidement et retrouve sa place dans le peloton.

A 5km de l’arrivée, une nouvelle chute se produit et INEOS n’est décidément pas verni puisqu’après Thomas, c’est Arensman qui se retrouve au sol. Le Néerlandais a lourdement chuté et ne repartira pas.

A l’avant, les trains de sprint se mettent en place, mais le final est assez particulier avec un virage placé à 300m qui bouscule l’ordre et le Français Geoffrey Soupe sort en tête. Derrière, le virage entraîne une vague et Kaden Groves se retrouve enfermé. Soupe produit son effort et résiste au retour des autres sprinteurs pour s’offrir la victoire. Orluis Aular termine deuxième alors que le Belge Edward Theuns est troisième. Kaden Groves loupe l’occasion de remporter une troisième étape et termine cinquième.