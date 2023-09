Vuelta 2023 : fallait-il geler les temps à deux kilomètres de l’arrivée ?

Mais qu’en était-il sur le vélo ? Parole aux acteurs. Pour presque tous les coureurs, les organisateurs ont pris la bonne décision.

"C’était vraiment glissant et boueux", explique Sepp Kuss qui a souffert mais a conservé le maillot rouge. "Je pense qu’ils ont pris la bonne décision en prenant les temps à l’endroit où ils l’ont fait".



"Le dernier kilomètre n’était pas 'faisable'. J’ai glissé dans la montée. Si on avait dû faire la course, cela n’aurait pas été plaisant ni sûr", explique Remco Evenepoel au micro de Sporza.



Primoz Roglic a lui grappillé quelques secondes sur la concurrence. Mais le Slovène était "content d’en avoir fini et content que l’arrivée n’ait pas été jugée au sommet". "C’était piégeux avec les virages et la boue sur la route". Mikaël Cherel (Ag2r-Citroën) a estimé de son côté que "ça passait", au micro d’Eurosport.



Les organisateurs ont bien bossé pour nettoyer et sécuriser la zone d’arrivée. Ont-ils pris une décision précipitée ? Au regard des déclarations de la majorité des acteurs, non.



Et au vu des polémiques de cette première semaine, les patrons du Tour d’Espagne ont sans doute joué la… sécurité. Les coureurs aussi. Après le point de contrôle des temps (une barrière juste avant la banderole des 2 kilomètres), les cadors ont terminé en roue libre.



Le classement a été établi sur base d’une vidéo, filmée avec une tablette. Il a donc fallu de longues minutes pour obtenir les premières infos. Les écarts sont finalement très réduits.