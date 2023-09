Vuelta 2023 - Evenepoel préface le Tourmalet : "Il ne faut même pas donner d’explications quand on voit le profil"

Journée tranquille ce jeudi pour Remco Evenepoel avec la victoire de Juan Sebastian Molano au sprint à Saragosse. Une étape un peu plus tranquille qui aura sans doute fait du bien aux organismes avant l'étape XXL de ce vendredi, avec l'arrivée au sommet du Col du Tourmalet.

Au micro de Jérôme Helguers, Remco Evenepoel semblait déjà dans sa course au moment d'analyser cette 13e étape : "C’est dur. Je pense qu’il ne faut même pas donner d’explications quand on voit le profil sur papier. Donc une étape dure avec que des montées et des descentes et juste un peu de vallée avant le Tourmalet. Mais pour le reste, soit ça monte, soit ça descend donc ça va être une journée très dure demain".

Au général, les écarts sont minimes et certains parlent d'un vrai départ de la Vuelta ce vendredi, mais il ne faut tout de même pas oublié les efforts déjà fournis. "Il faut rester sur le vélo, ne pas avoir de problème ni de chute donc c’est vrai qu’il y a des étapes dans les jambes mais je pense que demain on peut vraiment parler de la première étape importante pour la Vuelta. Tout le monde le sait, il faut rester concentré et avoir les jambes et puis on verra ce que ça va donner", analyse le maillot blanc qui s'attend à ce que les écarts soient plus grands ce vendredi.