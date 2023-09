Vuelta 2023 – Evenepoel pourrait tenter une 4e victoire sur la 20e étape : " Il faudra voir les jambes et la situation de la course"

Remco Evenepoel a vécu une journée plutôt tranquille dans le peloton sur la 19e étape de ce vendredi. Une bonne récupération pour le champion de Belgique après les efforts fournis la veille lors de sa 3e victoire, mais aussi en vue de la 20e étape, qui pourrait lui convenir et qui sera la dernière occasion d’ajouter une victoire d’étape avant le sprint prévu sur la 21e et dernière étape. Evenepoel ne se mettait cependant pas trop de pression au micro de Jérôme Helguers : "C’est la dernière chance mais je ne suis obligé à rien. J’ai gagné trois étapes et pris le maillot à pois donc rien n’est obligatoire. On va faire de notre mieux et on verra ce que ça va donner. Mais c’est vrai qu’il y a encore une belle occasion pour l’échappée ou se battre dans le peloton. Mais si les gars de Jumbo sont malins, ils laissent partir l’échappée. Mais on verra, parce qu’hier j’ai bien senti les jambes des deux derniers jours. Donc il faudra voir les jambes et on verra la situation de la course".

Il faut dire que la fatigue commence à se faire sentir dans cette troisième semaine, avec de nombreux efforts fournis : "Je pense que jeudi je me sentais très bien, mais je commence à sentir les efforts que j’ai mis dans la course. Donc je pense que pour moi, c’était la meilleure étape pour essayer de récupérer un peu. Espérons que j’aurai une bonne nuit, une bonne soirée et j’espère avoir bien récupéré pour encore y aller".

Cette vingtième étape pourrait être très dynamique et ressembler à une classique tant son parcours est particulier, mais à la différence que la fatigue de près de trois semaines de course sera bien présente : "C’est ce qui va être bizarre. Dès le départ ça monte, donc ça va être très dangereux. Puis je pense que ça va être un départ comme sur la quinzième étape où on a fait presque 90km de course avant que l’échappée ne parte. J’ai un peu l’impression que ça va être le même départ et ça ne serait pas une mauvaise chose pour moi et l’équipe parce que plus le départ est dur, mieux c’est pour nous. Comme je l’ai dit, il faudra voir les jambes parce que je l’ai bien senti".