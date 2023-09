Vuelta 2023 – Evenepoel gagne une place et reprend le blanc, les Jumbo-Visma restent en force : les classements après la 10e étape

Comme attendu, le contre-la-montre de la 10e étape du Tour d’Espagne a rebattu quelques cartes même s’il n’y a pas eu de véritable chamboulement.

Leader du classement général, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a fait plus que limiter la casse, réussissant à garder sa tunique de leader. Deuxième de l’étape, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) en profite pour remonter à la troisième place, à 1'09" de l’Americain, 27 secondes devant Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est à 2'22", Juan Ayuso (UAE) à 2'25" et Enric Mas à 2'50". De son côté, Cian Uitjtdebroeks (BORA-Hangroshe) a perdu une place et se retrouve quatorzième, à 2'02" de son coéquipier Aleksandr Vlasov, cinquième du jour et 10e du classement général.

Solide maillot vert, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a un nouveau dauphin en la personne d’Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui profite de sa 2e place dans le contre-la-montre pour remonter et se retrouver désormais à 79 points de l’Australien.

Maillot à pois, Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) conserve évidemment sa tunique puisqu’aucun point n’était attribué. Pour le garder un jour de plus, il devra espérer qu’Evenepoel ne finisse pas dans le top 5 de la 11e étape ce mercredi. Avec 1'20" d’avance sur Evenepoel au départ, Lenny Martinez (Groupama-FDJ) n’a pas longtemps fait illusion et devra donner son maillot au vainqueur de la dernière Vuelta.