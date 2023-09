Vuelta 2023 – Evenepoel de leader à échappé quotidien sur un Grand Tour : "Cela me plaît mais c’est bon pour une fois"

Au lendemain de la terrible étape de l’Angliru, Remco Evenepoel est une nouvelle fois offensif sur les routes de la Vuelta. Une attaque préméditée et qui confirme, s’il le fallait encore, le nouveau style de course du Belge.

Quelques minutes avant le départ, le champion de Belgique avait répondu au micro de Jérôme Helguers. "Aujourd’hui, on va essayer d’assurer le maillot de meilleur grimpeur. On va tenter d’être dans l’échappée avec plusieurs gars et si j’ai l’occasion de donner l’étape à un coéquipier je le ferai" avançait le coureur de chez Soudal Quick-Step.

Offensif quasi tous les jours, le natif de Schepdaal découvre un nouveau style de course. Lui, qui est habitué à rester avec les meilleurs le plus longtemps. "Après l’étape du Tourmalet, nous avons dû faire le clic assez rapidement. Ce n’est pas facile dans les échappées, ce sont des journées très rapides et difficiles. Cela me plaît mais c’est bon pour une fois" souriait Evenepoel en prévision de ses prochains Grands Tours.