Vuelta 2023 : Evenepoel conforte ses pois au courage, Kuss sauve son maillot rouge in extremis : les classements après la 17e étape

Les jours se suivent et se ressemblent sur les routes de la Vuelta. Pour la 5e fois en 17 étapes, c’est en effet un coureur de la Jumbo-Visma qui l’a empoché. Ce mercredi, au sommet du très difficile Alto de l’Angliru, c’est Primoz Roglic qui a devancé le reste de la meute, s’imposant devant deux de ses coéquipiers, Jonas Vingegaard et Sepp Kuss.

Malgré un petit coup de moins bien dans le final, l’Américain a limité la casse, le jour de son anniversaire, et sauve son maillot rouge pour 8 secondes. Alors qu’il ne reste plus que 4 étapes au programme, la bataille finale entre les trois Jumbo, qui se tiennent en 1'08, s’annonce donc passionnante. On notera, côté belge, la très belle performance Cian Uijtdebroeks, magnifique 7e de l'étape et désormais aussi 7e du général, devant son leader Aleksandr Vlasov.

De son côté, Remco Evenepoel a encore été le grand animateur de la course : dans la bonne échappée d’entrée de jeu puis parti seul à 26 kilomètres de l’arrivée, le Belge a finalement été repris à 5 bornes du sommet. Et même s’il gardera sans doute un léger goût d’inachevé, il peut se consoler en se disant qu’il conforte, grâce à son cavalier seul, son maillot à pois de meilleur grimpeur puisqu’il est passé en tête des deux premiers cols de la journée et prend donc 40 points d’avance sur son plus proche poursuivant, Jonas Vingegaard.