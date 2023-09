Vuelta 2023 – Evenepoel chasse les pois, Rui Costa joue à l’expérience, Uijtdebroeks en souffrance : les faits marquants de la 15e étape

Si Kämna a su revenir sur le duo de tête aussi "facilement", c’est notamment parce qu’il a justement bénéficié de leur aide indirecte, principalement celle de Rui Costa. Le Portugais a joué avec son expérience pour faire le moins d’efforts possible et ne relayait presque pas Buitrago malgré ses multiples demandes. Frustré, le Colombien n’a pas voulu faire tout le travail tout seul, ce qui a permis à Kämna de revenir. Profitant de la situation, l’Allemand avait même pris quelques mètres dans la descente mais a raté un virage et s’est retrouvé dans l’herbe à trois kilomètres de l’arrivée. Les tergiversations de Costa et Buitrago semblaient donc finalement sans conséquence.

Sauf qu’ils ont continué à le faire jusqu’à l’arrivée, ce qui a permis au coureur de l’équipe BORA-Hangroshe de revenir une nouvelle fois. En continuant à se regarder, les trois hommes ont vu le groupe de contre revenir de l’arrière. Finalement, Rui Costa a réussi à s’imposer au sprint alors qu’Evenepoel, premier du groupe de contre, est arrivé deux secondes plus tard. Il aurait pu tout perdre mais il a gagné, et c’est ça l’essentiel pour lui.