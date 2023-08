Remco Evenepoel a remporté la troisième étape de la Vuelta et a endossé le maillot de leader. Une nouvelle grosse performance analysée par notre consultant Gérard Bulens : "C’est remarquable de le voir finir devant Vingegaard, Ayuso et Roglic, sans citer les autres. C’est quelque chose qui doit lui donner un boost au niveau moral qui est très important. On l’a vu très souriant malgré la chute. Pour lui, je pense que c’est une grosse claque qu’il a mise à tous les autres là où on pensait qu’il allait être écrasé par Jumbo-Visma".

Prendre le maillot dès la troisième étape, ça veut dire demander un gros travail à ses équipiers. Alors Soudal – Quick Step doit-elle laisser filer le mailllot rouge ? La raison dit oui, mais les ambitions du champion du Belgique disent sans doute non pour Gérard Bulens : "S’il a envie et la sensation, il va motiver son équipe. C’est un petit chef. S’il a en tête, avec de bonnes sensations, de conserver le maillot, il est capable de le faire. Maintenant, dans le poste de directeur sportif, je laisserais filer le maillot, parce qu’il a quand même quelques équipes en face et il doit s’attendre à être attaqué".

Si Remco Evenepoel a brillé, Cian Uijdtebroeks a également été très impressionnant pour sa première arrivée au sommet dans un grand tour en terminant 8e, avec tous les favoris : "Je pense qu’on a en main un très très bon grimpeur. Il m’a donné l’impression aujourd’hui de pouvoir faire mieux que ce qu’il n’a fait. Mais il faut d’abord se tester et prendre confiance. Je pense que cette Vuelta va être un élément très important. Moi, il me fait penser à Lucien Van Impe. Plus grand de taille, avec une autre morphologie, mais avec les mêmes qualités d’explosivité et de la manière dont il monte avec beaucoup de souplesse".