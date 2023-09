Vuelta 2023 – Evenepoel à 27 minutes, trois Jumbo en tête, Uijtdebroeks intègre le top 10 : les classements après la 13e étape

Du changement en voulez-vous, en voici. La 13e étape a bouleversé la hiérarchie établie jusqu’ici. Coup d’œil sur les classements actuels de la Vuelta 2023.

Avec 27 minutes de retard sur la ligne, Remco Evenepoel est le grand perdant de cette étape. Le Belge a néanmoins été bien "remplacé" par deux compatriotes. Respectivement 5e et 8e au sommet du Tourmalet, Cian Uijtdebroeks et Steff Cras ont longtemps accompagné les meilleurs. Devant eux, Jumbo-Visma s’offre un solide triplé avec Vingegaard, Kuss et Roglic.

Au classement général, seul un coureur a maintenu sa position. Chance pour lui, c’est la plus importante. Deuxième de l’étape, Sepp Kuss conserve en effet son maillot rouge. Il est désormais talonné par ses deux leaders initiaux. Uijtdebroeks est 9e et Cras 11e.

Au classement de la montagne, Jonas Vingegaard fait coup double avec l’étape du jour. Le Danois devance Kuss et Storer qui est passé en tête des deux autres difficultés de la journée.

Enfin, Remco Evenepoel est logiquement dépossédé de son maillot de meilleur jeune. La tunique atterrit sur les épaules de Juan Ayuso qui devance Uijtdebroeks et Joao Almeida. De son côté, Kaden Groves reste solide leader du classement par points.