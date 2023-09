Vuelta 2023 – Enfin une étape pour les sprinteurs dans cette dernière semaine (direct commenté et audio à 15h)

Après un enchaînement d’étapes promises aux sprinteurs et aux baroudeurs, la Vuelta renoue avec un terrain de jeu plus plat pour son 19e jour de course. De quoi permettre aux hommes rapides de se jouer la gagne et répéter une dernière fois leurs gammes avant l’arrivée dans les rues de Madrid dimanche.

Les amateurs de la ligne droite qui ne sont pas encore parvenus à lever les bras tenteront de battre un Kaden Groves souvent intouchable dans l’emballage final.

Nous vous proposons de suivre cette étape en DAB + à partir de 15h et en direct commenté.