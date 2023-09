Vuelta 2023 : Dainese remporte la 19e étape au sprint devant Ganna, Groves chute

La 19e étape a été très calme et s’est jouée au sprint entre les coureurs les plus rapides du peloton. Et c’est Alberto Dainese qui s’est montré le plus rapide à Iscar. L’Italien a devancé son compatriote Filippo Ganna et le Néerlandais Marijn Van Den Berg alors que Kaden Groves a chuté à quelques kilomètres de l’arrivée.

Après de grosses bagarres dans la montagne entre les favoris, les sprinteurs ont une occasion en or dans cette troisième semaine avec un parcours tout plat pour cette 19e étape.

Le scénario semble écrit et c’est un groupe de quatre coureurs qui prend l’échappée. Les Français Davy, Lapeira et Le Berre sont accompagnés par le Tchèque Schlegel, mais le quatuor ne prend jamais plus de trois minutes d’avance.

Les quatre hommes de tête son repris peu après le sprint intermédiaire, à un peu plus de 15km de l’arrivée, sur lequel Groves prend la deuxième place et conforte encore un peu plus son maillot vert. Samuele Battistella tente alors sa chance en solitaire et prend quelques secondes d’avance sur le peloton, emmené par Alpecin-Deceuninck. L’Italien est repris quelques kilomètres plus loin et le peloton file vers un sprint massif.

Mais à un plus d’un kilomètre de l’arrivée, une grosse chute se produit en tête de peloton et Kaden Groves se retrouve au sol.

En l’absence du maillot vert, Filippo Ganna lance le sprint de loin en costaud et résiste bien, mais l’Italien se fait sauter par Alberto Dainese, plus véloce et qui s’impose sur cette 19e étape. Ganna prend la deuxième place, devant Marijn Van Den Berg.