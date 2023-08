Au bout de trois semaines et 3153 km d’effort, un coureur se présentera en rouge sur le podium final. Il succédera à Remco Evenepoel au palmarès et empochera un chèque de 150.000 €. Une belle somme mais bien moins importante que sur le Tour de France. Pour sa victoire sur la Grande Boucle, Jonas Vingegaard a gagné 500.000 €. Plus de trois fois plus. Le porteur du maillot rouge reçoit 500 € tous les jours.