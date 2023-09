Vuelta 2023 – Combien de temps Remco Evenepoel peut-il espérer reprendre sur Sepp Kuss lors du contre-la-montre ?

Le Tour d’Espagne va connaître un véritable tournant ce mardi avec un contre-la-montre pour la 10e étape. Maillot rouge, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) n’est pas un spécialiste de la discipline au contraire de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Combien de temps le champion du monde peut-il espérer récupérer ? Tentative de réponse.

Sauf catastrophe, Evenepoel va récupérer une partie des 2'22" de débours qu’il a pour l’instant sur l’Américain. À y regarder de plus près, les confrontations entre les deux dans cet exercice se comptent sur les doigts d’une main puisqu’ils ne se sont affrontés qu’à quatre reprises dans un contre-la-montre individuel. À chaque fois sur le plat, l’Américain n’a jamais fait mieux qu’une 68e place. En regardant les temps perdus sur les deux derniers, lors du Giro, Evenepoel pourrait espérer récupérer 2'57" sur les 25,8 km de Valladolid. Si ce temps serait suffisant pour le dépasser au classement, c’est sans doute trop optimiste puisque Kuss n’a disputé aucun de ces chronos à fond, au contraire d’Evenepoel. Cette fois, il n’aura pas le choix et va tout donner alors que le port du maillot rouge pourrait aussi le booster.

Pour avoir une idée un peu plus précise du temps qu’Evenepoel pourrait reprendre, on peut se pencher sur les parties plates des contre-la-montre accidentés que Kuss a faits à fond cette saison. Au Tour de France, il était 15e à 1'40" sur Vingegaard après 16 kilomètres durant lesquels il y a eu une petite côte. Sur les routes du Giro, il n’avait concédé que 38 secondes sur Roglic sur onze kilomètres plats avant la difficulté finale.

Cette dernière donnée ressemble à la plus cohérente pour estimer les futurs résultats. Evenepoel étant légèrement plus fort que Roglic dans cet exercice, l’écart entre le Belge et Kuss pourrait avoisiner 1'30". Un total qui ne serait pas suffisant pour récupérer le maillot rouge mais bien pour faire passer l’écart au classement général sous la minute.