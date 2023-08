L'équipe allemande BORA-hansgrohe s'alignera dès samedi sur la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, avec Cian Uijtdebroeks qui, à 20 ans, va disputer son premier Grand Tour.

"C'est très spécial, je n'ai jamais vécu ça par le passé. Il y a tellement de monde. Tout est un peu nouveau pour moi. Lorsque j'ai participé au Tour de l'Avenir l'an dernier, c'était un premier petit tour. Le sentiment était déjà très particulier. C'est encore plus le cas aujourd'hui sur le Tour d'Espagne, mon premier Grand Tour. Tout est allé si vite. Il y a les stages, les voyages puis tu te retrouves ici sans vraiment y penser. Tu suis simplement la route", a précisé le Belge, avec son déjà légendaire sourire, à notre micro.

"J'ai un rôle libre dans l'équipe. Je vais essayer de viser un bon classement général si les sensations sont bonnes. Ca dure trois semaines. Si tu fais une faute, tu es déjà dans les problèmes. On pourra seulement ensuite évaluer ce qui s'est bien ou moins bien passé. Rouler à côté de Roglic, Vingegaard ou Evenepoel, c'est incroyable. Ce sont les coureurs qu'on voit sur le Tour de France. Le niveau est peut-être encore plus élevé ici vu le nombre de grands coureurs. Je vais vraiment pouvoir sentir le niveau du top mondial. Je ne sais pas si je peux être à ce niveau. Ca s'est bien passé dans les courses d'une semaine. Il y avait un ou deux échappés et je me situais dans le groupe derrière. J'étais de plus en plus proche. Peut-être que ça va marcher. D'un autre côté, Vingegaard et ce genre de noms, c'est encore un autre monde. Je vais pouvoir m'en rendre compte pendant ce Tour d'Espagne", a-t-il aussi signalé.