Kaden Groves s’est imposé au sprint sur la 4e étape de la Vuelta. L’Australien s'impose devant Sebastian Molano et Edward Theuns. Remco Evenepoel conserve son maillot rouge de leader.

Amateurs de mouvements de course et de spectacle, vous avez sans doute passé votre chemin sur le Tour d’Espagne ce mardi. Il n’aura fallu qu’une seule attaque pour dessiner l’échappée du jour. Eduardo Sepulveda, Ander Okamila et David Gonzalez sont les trois fuyards du jour.

Sur un tracé qui semble promis aux sprinteurs, les trois courageux du jour ne bénéficient pas d’une grande marge de manœuvre. Rapidement, Alpecin Deceuninck vient se placer en tête du peloton. À plus de 150 kilomètres de la ligne d’arrivée, le scénario semble déjà écrit.

Si Sepulveda reprend la tête du classement de la montagne grâce aux deux côtes de troisième catégorie, ses compagnons d’infortune et lui ne revendiquent rien d’autre. Le peloton les avale à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée. Au gré des minutes, les trains des sprinteurs se mettent en place et la nervosité augmente. À 4 kilomètres de l’arrivée, une chute intervient. Buitrago et Coquard sont les principaux touchés.