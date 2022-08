Vuelta 2022 : un parcours musclé pour désigner le successeur de Roglic, Evenepoel focalise l'attention

Pour sa 77ème édition, la Vuelta et son parcours riche en difficultés et en nouveautés s'offrent à un panel de grimpeurs alléchant. Côté belge, les regards seront braqués sur Remco Evenepoel. À 22 ans, le natif d'Alost voudra prouver qu'il a les épaules pour rivaliser avec les meilleurs en haute montagne.

C'est la mode, les grands tours s'exportent cette année. Le Tour de France avait passé trois jours au Danemark, le Giro avait arpenté la Hongrie, la Vuelta s'élancera le 19 août des Pays-Bas ! Répartis en 23 équipes (une de plus qu'à l'accoutumée), les 184 coureurs s'élanceront d'Utrecht pour un contre-la-montre express de 23,5 kilomètres.

Et quand on voit les étapes au programme en Espagne, on se dit que les trois jours passés aux Pays-Bas manqueront très vite aux amateurs de terrains plats. Avec pas moins d'onze étapes de moyenne et haute montagne, les meilleurs grimpeurs auront l'occasion d'en découdre.