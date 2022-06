Vue de ma chambre : l'avant-plan et l'arrière-plan

En arrière-plan, on voit les nuages et des arbres. Ceux-ci par contre paraissent tout petits parce qu'ils sont loin de l'oeil du photographe. Mais l'arrière-plan pourtant est très important, il ne doit pas être négligé. Il servira à équilibrer votre image et à mettre en évidence votre avant-plan. Un élément d'arrière-plan peut être primordial. Si vous vous photographiez devant l'Atomium, il est important aussi de bien voir le voir et pas seulement un bout de métal dans un petit coin. Les deux plans doivent se compléter et se mettre en évidence l'un l'autre. Il faut avoir envie de regarder tous les éléments de la photo.