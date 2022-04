Vu sur Twitter : Le retour de Monkey Island ravit les joueurs

Ron Gilbert et Dave Grossman, les créateurs de ce célèbre point’n click, ont dévoilé la bande annonce de leur prochain jeu. Il est considéré comme le nouvel épisode officiel de The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge. Les jeux sortis après ces deux derniers ne sont pas considérés comme des “réelles” suites par ses fondateurs.